En esta noticia
Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0344 - La Cárcel
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero
|1°
|0344
|11°
|3079
|2°
|8533
|12°
|5846
|3°
|3121
|13°
|7658
|4°
|1090
|14°
|9727
|5°
|5961
|15°
|2072
|6°
|7467
|16°
|7193
|7°
|5703
|17°
|7684
|8°
|2066
|18°
|9281
|9°
|5556
|19°
|1854
|10°
|5127
|20°
|9753
¿Qué significa soñar con La Cárcel?
Soñar con la cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás.
Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y resolver problemas internos. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus miedos o culpas para poder avanzar y liberarse de cargas emocionales.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.