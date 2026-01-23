Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0344 - La Cárcel

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero

1° 0344 11° 3079 2° 8533 12° 5846 3° 3121 13° 7658 4° 1090 14° 9727 5° 5961 15° 2072 6° 7467 16° 7193 7° 5703 17° 7684 8° 2066 18° 9281 9° 5556 19° 1854 10° 5127 20° 9753

¿Qué significa soñar con La Cárcel?

Soñar con la cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás.

Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y resolver problemas internos. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus miedos o culpas para poder avanzar y liberarse de cargas emocionales.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.