Este viernes, 20 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este viernes, 20 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la madre puede simbolizar el amor, la protección y el cuidado. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con su propia madre o con figuras maternas en la vida, así como la necesidad de apoyo emocional. Soñar con el hijo, por otro lado, puede representar la creatividad, los sueños y las aspiraciones. Este sueño puede indicar preocupaciones sobre el futuro, la responsabilidad o el deseo de cuidar y guiar a alguien en su camino. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.