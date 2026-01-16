En esta noticia
Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8535 - Pajarito
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero
|1°
|8535
|11°
|4963
|2°
|3456
|12°
|2250
|3°
|1539
|13°
|8297
|4°
|4440
|14°
|4307
|5°
|9594
|15°
|3430
|6°
|1124
|16°
|0635
|7°
|0220
|17°
|6358
|8°
|4588
|18°
|3418
|9°
|4810
|19°
|3878
|10°
|0137
|20°
|7873
¿Qué significa soñar con Pajarito?
Soñar con el Pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.
Además, el Pajarito puede representar la comunicación y la expresión personal. Verlo en sueños puede indicar la necesidad de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.