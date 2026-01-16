En esta noticia

Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8535 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

 8535 11° 4963 
 2°3456 12° 2250
 3°1539 13° 8297 
 4°4440 14° 4307 
 5°9594 15° 3430 
 6°1124 16° 0635 
 7°0220 17° 6358 
 8°4588 18° 3418 
 9°481019° 3878 
 10°0137 20° 7873 

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con el Pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.

Además, el Pajarito puede representar la comunicación y la expresión personal. Verlo en sueños puede indicar la necesidad de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.

Te puede interesar

Adiós al cansancio: la hierba para agregar al mate que te da energía y mejora la atención

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Construyen una carretera que unirá dos ciudades importantes y será la obra más relevante en décadas