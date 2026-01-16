Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8535 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

1° 8535 11° 4963 2° 3456 12° 2250 3° 1539 13° 8297 4° 4440 14° 4307 5° 9594 15° 3430 6° 1124 16° 0635 7° 0220 17° 6358 8° 4588 18° 3418 9° 4810 19° 3878 10° 0137 20° 7873

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con el Pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.

Además, el Pajarito puede representar la comunicación y la expresión personal. Verlo en sueños puede indicar la necesidad de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.