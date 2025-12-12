En esta noticia
Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4453 - El Barco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre
|1°
|4453
|11°
|4805
|2°
|2578
|12°
|2335
|3°
|0283
|13°
|6054
|4°
|6930
|14°
|8474
|5°
|3129
|15°
|1655
|6°
|0514
|16°
|7852
|7°
|6398
|17°
|8255
|8°
|4273
|18°
|0702
|9°
|5503
|19°
|4771
|10°
|5003
|20°
|1674
¿Qué significa soñar con El Barco?
Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos a lo largo de ella. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, así como la necesidad de adaptarse a los cambios.
Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco y su entorno, puede indicar la estabilidad emocional o la turbulencia en la vida del soñador.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.