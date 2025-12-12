Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4453 - El Barco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre

1° 4453 11° 4805 2° 2578 12° 2335 3° 0283 13° 6054 4° 6930 14° 8474 5° 3129 15° 1655 6° 0514 16° 7852 7° 6398 17° 8255 8° 4273 18° 0702 9° 5503 19° 4771 10° 5003 20° 1674

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos a lo largo de ella. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, así como la necesidad de adaptarse a los cambios.

Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco y su entorno, puede indicar la estabilidad emocional o la turbulencia en la vida del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.