Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7681 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero

1° 7681 11° 1190 2° 5619 12° 7328 3° 8659 13° 0760 4° 1254 14° 3191 5° 7135 15° 4074 6° 4449 16° 4523 7° 9468 17° 3265 8° 9897 18° 6744 9° 5469 19° 0531 10° 1156 20° 9519

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la alegría y el crecimiento personal. Las flores representan emociones positivas y pueden indicar que se están experimentando momentos de felicidad o que se está en un proceso de transformación y renovación.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor, mientras que las margaritas pueden representar la inocencia. Así, el contexto del sueño y las flores específicas pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones en la vida del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.