En esta noticia

Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7681 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero

 7681 11° 1190 
 2°5619 12° 7328
 3°8659 13° 0760 
 4°1254 14° 3191 
 5°7135 15° 4074 
 6°4449 16° 4523 
 7°9468 17° 3265 
 8°9897 18° 6744 
 9°546919° 0531 
 10°1156 20° 9519 

Te puede interesar

Tras 20 años en construcción, buscan terminar una autopista esencial que conectará Buenos Aires de norte a sur

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la alegría y el crecimiento personal. Las flores representan emociones positivas y pueden indicar que se están experimentando momentos de felicidad o que se está en un proceso de transformación y renovación.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor, mientras que las margaritas pueden representar la inocencia. Así, el contexto del sueño y las flores específicas pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones en la vida del soñador.

Te puede interesar

Abrió el parque acuático más grande del país: tiene 30 toboganes y más de 50 atracciones

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento