En esta noticia

Este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5700 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 14 de enero

 5700 11° 4248 
 2°5822 12° 7102
 3°1011 13° 9514 
 4°3649 14° 1957 
 5°7682 15° 0689 
 6°9996 16° 4280 
 7°9172 17° 1332 
 8°5357 18° 8709 
 9°783619° 3405 
 10°9005 20° 8569 

Te puede interesar

Zarpa el “gigante de los mares”: el buque eléctrico más enorme del planeta unirá dos naciones y será el más rápido

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en desarrollo y que pueden dar lugar a algo significativo en el futuro.

Además, los huevos en los sueños pueden reflejar la vulnerabilidad y la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre cómo cuidar y proteger lo que es valioso para nosotros.

Te puede interesar

Llegan los trenes de doble altura: dónde los presentarán y cada cuánto habrá viajes

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

Cierra una legendaria marca de electrodomésticos: su local más icónico baja la persiana para siempre