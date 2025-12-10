Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2116 - Anillo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de diciembre
|1°
|2116
|11°
|0479
|2°
|7410
|12°
|8155
|3°
|3300
|13°
|7145
|4°
|2442
|14°
|8316
|5°
|3247
|15°
|0324
|6°
|6975
|16°
|4089
|7°
|6945
|17°
|6429
|8°
|5749
|18°
|7510
|9°
|6863
|19°
|6792
|10°
|5910
|20°
|3549
¿Qué significa soñar con Anillo?
Soñar con el Anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo.
Además, el Anillo puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o que está cerrando un capítulo importante en su vida.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.