Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2116 - Anillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de diciembre

1° 2116 11° 0479 2° 7410 12° 8155 3° 3300 13° 7145 4° 2442 14° 8316 5° 3247 15° 0324 6° 6975 16° 4089 7° 6945 17° 6429 8° 5749 18° 7510 9° 6863 19° 6792 10° 5910 20° 3549

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con el Anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo.

Además, el Anillo puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o que está cerrando un capítulo importante en su vida.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.