Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5687 - Piojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre

1° 5687 11° 6586 2° 9019 12° 0765 3° 5324 13° 5102 4° 3150 14° 8718 5° 1498 15° 7678 6° 1101 16° 1043 7° 6309 17° 4813 8° 2387 18° 1578 9° 1960 19° 5243 10° 4371 20° 8451

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.

Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.