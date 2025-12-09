Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5687 - Piojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre
|1°
|5687
|11°
|6586
|2°
|9019
|12°
|0765
|3°
|5324
|13°
|5102
|4°
|3150
|14°
|8718
|5°
|1498
|15°
|7678
|6°
|1101
|16°
|1043
|7°
|6309
|17°
|4813
|8°
|2387
|18°
|1578
|9°
|1960
|19°
|5243
|10°
|4371
|20°
|8451
¿Qué significa soñar con Piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.
Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.