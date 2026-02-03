En esta noticia
Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7942 - Zapatillas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero
|1°
|7942
|11°
|9335
|2°
|7737
|12°
|6333
|3°
|5848
|13°
|9929
|4°
|7882
|14°
|8582
|5°
|5109
|15°
|9947
|6°
|5657
|16°
|8733
|7°
|2997
|17°
|8874
|8°
|7266
|18°
|3366
|9°
|6493
|19°
|3974
|10°
|7722
|20°
|2121
¿Qué significa soñar con Zapatillas?
Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja nuestras decisiones y la dirección que elegimos seguir, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.
Además, las zapatillas en los sueños pueden representar comodidad y seguridad. Si en el sueño te sientes a gusto con ellas, puede indicar que te sientes en paz con tus elecciones actuales y que estás listo para enfrentar los desafíos que se presenten.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.