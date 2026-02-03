Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7942 - Zapatillas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

1° 7942 11° 9335 2° 7737 12° 6333 3° 5848 13° 9929 4° 7882 14° 8582 5° 5109 15° 9947 6° 5657 16° 8733 7° 2997 17° 8874 8° 7266 18° 3366 9° 6493 19° 3974 10° 7722 20° 2121

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja nuestras decisiones y la dirección que elegimos seguir, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden representar comodidad y seguridad. Si en el sueño te sientes a gusto con ellas, puede indicar que te sientes en paz con tus elecciones actuales y que estás listo para enfrentar los desafíos que se presenten.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.