En esta noticia

Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7942 - Zapatillas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

 7942 11° 9335 
 2°7737 12° 6333
 3°5848 13° 9929 
 4°7882 14° 8582 
 5°5109 15° 9947 
 6°5657 16° 8733 
 7°2997 17° 8874 
 8°7266 18° 3366 
 9°649319° 3974 
 10°7722 20° 2121 

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja nuestras decisiones y la dirección que elegimos seguir, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden representar comodidad y seguridad. Si en el sueño te sientes a gusto con ellas, puede indicar que te sientes en paz con tus elecciones actuales y que estás listo para enfrentar los desafíos que se presenten.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

