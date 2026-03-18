Este martes, 17 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este martes, 17 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y las emociones. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación del soñador con las mujeres en su vida, así como sus propias cualidades femeninas internas. Además, la Mujer en los sueños puede representar el deseo de conexión, amor y apoyo emocional. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar la necesidad de explorar o reconciliar sentimientos relacionados con la figura femenina. La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.