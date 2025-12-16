Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8104 - La cama
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre
|1°
|8104
|11°
|3967
|2°
|5334
|12°
|8907
|3°
|3563
|13°
|8968
|4°
|8528
|14°
|1581
|5°
|0861
|15°
|5824
|6°
|2372
|16°
|0701
|7°
|0031
|17°
|9807
|8°
|9226
|18°
|7888
|9°
|9093
|19°
|3587
|10°
|4331
|20°
|7765
¿Qué significa soñar con La cama?
Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda recargar energías.
Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de la vida. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, así como la exploración de la vida sexual y las relaciones personales.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.