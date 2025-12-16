Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8104 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre

1° 8104 11° 3967 2° 5334 12° 8907 3° 3563 13° 8968 4° 8528 14° 1581 5° 0861 15° 5824 6° 2372 16° 0701 7° 0031 17° 9807 8° 9226 18° 7888 9° 9093 19° 3587 10° 4331 20° 7765

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda recargar energías.

Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de la vida. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, así como la exploración de la vida sexual y las relaciones personales.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.