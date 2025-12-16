En esta noticia

Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8104 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre

 8104 11° 3967 
 2°5334 12° 8907
 3°3563 13° 8968 
 4°8528 14° 1581 
 5°0861 15° 5824 
 6°2372 16° 0701 
 7°0031 17° 9807 
 8°9226 18° 7888 
 9°9093 19° 3587 
 10°4331 20° 7765 

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda recargar energías.

Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de la vida. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, así como la exploración de la vida sexual y las relaciones personales.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.