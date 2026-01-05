Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2662 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero

1° 2662 11° 5312 2° 3349 12° 5033 3° 4624 13° 8254 4° 2583 14° 4176 5° 6232 15° 0173 6° 9336 16° 5052 7° 6029 17° 5308 8° 4988 18° 9072 9° 2039 19° 0923 10° 0312 20° 1916

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación puede simbolizar emociones abrumadoras o situaciones en la vida que se sienten fuera de control. Este tipo de sueño a menudo refleja el miedo a ser superado por problemas o sentimientos intensos.

Además, la inundación en un sueño puede representar un cambio significativo o una transformación. Puede indicar que es momento de dejar ir viejas emociones o patrones que ya no sirven, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan en la vida.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.