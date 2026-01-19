En esta noticia

Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6280 - La Bocha

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero

 6280 11° 3375 
 2°2896 12° 9101
 3°8615 13° 7857 
 4°7454 14° 6920 
 5°1071 15° 5624 
 6°8713 16° 8908 
 7°5139 17° 9140 
 8°6790 18° 8087 
 9°892919° 1236 
 10°3084 20° 4854 

¿Qué significa soñar con La Bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

