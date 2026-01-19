Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6280 - La Bocha
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero
|1°
|6280
|11°
|3375
|2°
|2896
|12°
|9101
|3°
|8615
|13°
|7857
|4°
|7454
|14°
|6920
|5°
|1071
|15°
|5624
|6°
|8713
|16°
|8908
|7°
|5139
|17°
|9140
|8°
|6790
|18°
|8087
|9°
|8929
|19°
|1236
|10°
|3084
|20°
|4854
¿Qué significa soñar con La Bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.
Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.