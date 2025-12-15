Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6012 - Soldado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre

1° 6012 11° 1042 2° 5841 12° 6489 3° 1196 13° 4763 4° 4001 14° 3265 5° 9661 15° 9523 6° 1092 16° 5994 7° 7673 17° 0646 8° 2163 18° 6997 9° 2506 19° 5540 10° 5329 20° 6887

¿Qué significa soñar con Soldado?

Soñar con el Soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad, sugiriendo que es momento de tomar decisiones firmes y enfrentar desafíos con valentía.

Además, el Soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de lo que se considera valioso. Este sueño puede indicar que el soñador está en una etapa de su vida donde debe defender sus creencias y valores ante adversidades o conflictos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.