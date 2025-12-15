Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6012 - Soldado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre
|1°
|6012
|11°
|1042
|2°
|5841
|12°
|6489
|3°
|1196
|13°
|4763
|4°
|4001
|14°
|3265
|5°
|9661
|15°
|9523
|6°
|1092
|16°
|5994
|7°
|7673
|17°
|0646
|8°
|2163
|18°
|6997
|9°
|2506
|19°
|5540
|10°
|5329
|20°
|6887
¿Qué significa soñar con Soldado?
Soñar con el Soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad, sugiriendo que es momento de tomar decisiones firmes y enfrentar desafíos con valentía.
Además, el Soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de lo que se considera valioso. Este sueño puede indicar que el soñador está en una etapa de su vida donde debe defender sus creencias y valores ante adversidades o conflictos.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.