Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6030 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero

1° 6030 11° 9947 2° 9628 12° 5816 3° 9902 13° 8745 4° 9610 14° 4082 5° 9150 15° 3562 6° 6451 16° 6557 7° 1638 17° 6221 8° 9671 18° 2441 9° 8471 19° 1247 10° 8369 20° 1006

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa en los sueños puede representar la pureza y la devoción. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre los valores personales y la importancia de mantener una conexión con lo sagrado en la vida cotidiana.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.