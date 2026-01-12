Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6030 - Santa Rosa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero
|1°
|6030
|11°
|9947
|2°
|9628
|12°
|5816
|3°
|9902
|13°
|8745
|4°
|9610
|14°
|4082
|5°
|9150
|15°
|3562
|6°
|6451
|16°
|6557
|7°
|1638
|17°
|6221
|8°
|9671
|18°
|2441
|9°
|8471
|19°
|1247
|10°
|8369
|20°
|1006
¿Qué significa soñar con Santa Rosa?
Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.
Además, la Santa Rosa en los sueños puede representar la pureza y la devoción. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre los valores personales y la importancia de mantener una conexión con lo sagrado en la vida cotidiana.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.