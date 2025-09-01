Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este lunes 1 de septiembre
Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la matutina.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9536 - La Manteca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre
|1°
|9536
|11°
|5649
|2°
|2164
|12°
|3085
|3°
|2805
|13°
|8882
|4°
|6713
|14°
|7523
|5°
|7972
|15°
|1840
|6°
|1973
|16°
|1702
|7°
|0706
|17°
|5446
|8°
|1560
|18°
|9789
|9°
|0315
|19°
|8244
|10°
|9796
|20°
|5495
¿Qué significa soñar con La Manteca?
Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la abundancia y la prosperidad en la vida. Este sueño a menudo refleja deseos de disfrutar de placeres y recompensas, así como la necesidad de cuidar de uno mismo y de los seres queridos.
Además, La Manteca puede representar la conexión con la cultura y las tradiciones, evocando recuerdos y sentimientos de nostalgia. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las raíces y la importancia de mantener vivas las costumbres familiares.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
