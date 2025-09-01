Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este lunes 1 de septiembre

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9536 - La Manteca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre

1° 9536 11° 5649 2° 2164 12° 3085 3° 2805 13° 8882 4° 6713 14° 7523 5° 7972 15° 1840 6° 1973 16° 1702 7° 0706 17° 5446 8° 1560 18° 9789 9° 0315 19° 8244 10° 9796 20° 5495

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la abundancia y la prosperidad en la vida. Este sueño a menudo refleja deseos de disfrutar de placeres y recompensas, así como la necesidad de cuidar de uno mismo y de los seres queridos.

Además, La Manteca puede representar la conexión con la cultura y las tradiciones, evocando recuerdos y sentimientos de nostalgia. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las raíces y la importancia de mantener vivas las costumbres familiares.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.