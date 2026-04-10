Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 9 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con el Borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de tensiones o preocupaciones. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad y buscar momentos de diversión o despreocupación. Además, el Borracho en los sueños puede representar la falta de control en ciertas áreas de la vida. Puede ser una advertencia sobre el exceso en comportamientos o emociones que necesitan ser manejados con más responsabilidad. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.