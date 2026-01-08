Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8321 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

1° 8321 11° 2525 2° 0839 12° 1862 3° 7982 13° 8295 4° 9450 14° 0297 5° 6452 15° 0664 6° 5414 16° 6065 7° 6661 17° 0717 8° 2237 18° 2241 9° 6774 19° 1514 10° 0629 20° 0873

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas importantes.

Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con el amor y las relaciones interpersonales. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.