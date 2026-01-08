En esta noticia

Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8321 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

 8321 11° 2525 
 2°0839 12° 1862
 3°7982 13° 8295 
 4°9450 14° 0297 
 5°6452 15° 0664 
 6°5414 16° 6065 
 7°6661 17° 0717 
 8°2237 18° 2241 
 9°677419° 1514 
 10°0629 20° 0873 

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas importantes.

Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con el amor y las relaciones interpersonales. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

