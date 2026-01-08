Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8321 - Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero
|1°
|8321
|11°
|2525
|2°
|0839
|12°
|1862
|3°
|7982
|13°
|8295
|4°
|9450
|14°
|0297
|5°
|6452
|15°
|0664
|6°
|5414
|16°
|6065
|7°
|6661
|17°
|0717
|8°
|2237
|18°
|2241
|9°
|6774
|19°
|1514
|10°
|0629
|20°
|0873
¿Qué significa soñar con Mujer?
Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas importantes.
Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con el amor y las relaciones interpersonales. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.