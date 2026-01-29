En esta noticia

Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4728 - El Cerro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero

 4728 11° 8902 
 2°3237 12° 2604
 3°0790 13° 6799 
 4°7730 14° 9975 
 5°1495 15° 0504 
 6°2588 16° 8311 
 7°6498 17° 0250 
 8°6874 18° 3900 
 9°787019° 2382 
 10°7724 20° 9707 

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Subir una montaña en el sueño puede indicar el esfuerzo por enfrentar desafíos internos y crecer como persona.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

