Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4728 - El Cerro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero
|1°
|4728
|11°
|8902
|2°
|3237
|12°
|2604
|3°
|0790
|13°
|6799
|4°
|7730
|14°
|9975
|5°
|1495
|15°
|0504
|6°
|2588
|16°
|8311
|7°
|6498
|17°
|0250
|8°
|6874
|18°
|3900
|9°
|7870
|19°
|2382
|10°
|7724
|20°
|9707
¿Qué significa soñar con El Cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Subir una montaña en el sueño puede indicar el esfuerzo por enfrentar desafíos internos y crecer como persona.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.