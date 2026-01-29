Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4728 - El Cerro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero

1° 4728 11° 8902 2° 3237 12° 2604 3° 0790 13° 6799 4° 7730 14° 9975 5° 1495 15° 0504 6° 2588 16° 8311 7° 6498 17° 0250 8° 6874 18° 3900 9° 7870 19° 2382 10° 7724 20° 9707

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Subir una montaña en el sueño puede indicar el esfuerzo por enfrentar desafíos internos y crecer como persona.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.