La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 26 de marzo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados. Este jueves, 26 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con el San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por su poder para ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su aparición en sueños puede reflejar la necesidad de apoyo en momentos complicados. Además, el sueño puede representar la esperanza y la fe en que las situaciones adversas se resolverán. La figura del San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de que siempre hay una luz al final del túnel y que se debe mantener la confianza en el proceso de la vida. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.