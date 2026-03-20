Este jueves, 19 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este jueves, 19 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a lo básico y a la infancia. Además, la leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y bienestar en el futuro. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.