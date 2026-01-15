Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2810 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

1° 2810 11° 8445 2° 1052 12° 2012 3° 1953 13° 1723 4° 3477 14° 8576 5° 0290 15° 9143 6° 1881 16° 1136 7° 0096 17° 3368 8° 6045 18° 5564 9° 5207 19° 9358 10° 8723 20° 5365

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como la búsqueda de una conexión más profunda con los seres queridos.

Además, la leche en los sueños puede representar la pureza y la inocencia. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y de cuidar de uno mismo y de los demás en momentos de dificultad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.