Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 2810 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

 2810 11° 8445 
 2°1052 12° 2012
 3°1953 13° 1723 
 4°3477 14° 8576 
 5°0290 15° 9143 
 6°1881 16° 1136 
 7°0096 17° 3368 
 8°6045 18° 5564 
 9°520719° 9358 
 10°8723 20° 5365 

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como la búsqueda de una conexión más profunda con los seres queridos.

Además, la leche en los sueños puede representar la pureza y la inocencia. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y de cuidar de uno mismo y de los demás en momentos de dificultad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

