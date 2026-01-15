En esta noticia
Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2810 - La Leche
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero
|1°
|2810
|11°
|8445
|2°
|1052
|12°
|2012
|3°
|1953
|13°
|1723
|4°
|3477
|14°
|8576
|5°
|0290
|15°
|9143
|6°
|1881
|16°
|1136
|7°
|0096
|17°
|3368
|8°
|6045
|18°
|5564
|9°
|5207
|19°
|9358
|10°
|8723
|20°
|5365
¿Qué significa soñar con La Leche?
Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como la búsqueda de una conexión más profunda con los seres queridos.
Además, la leche en los sueños puede representar la pureza y la inocencia. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y de cuidar de uno mismo y de los demás en momentos de dificultad.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.