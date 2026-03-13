Este jueves, 12 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida diaria. Además, la figura de la ramera en los sueños puede representar la necesidad de explorar nuevas experiencias o la sensación de estar atrapado en una rutina. Puede ser un llamado a liberarse de las restricciones y a abrazar la autenticidad personal. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.