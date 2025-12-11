Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0801 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre

1° 0801 11° 3572 2° 6968 12° 3556 3° 9880 13° 2233 4° 2102 14° 5114 5° 2300 15° 1992 6° 5628 16° 4206 7° 7803 17° 5716 8° 4527 18° 6334 9° 3935 19° 2127 10° 0221 20° 5455

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, sugiriendo que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.

Además, el tipo de agua en el sueño, ya sea tranquila o turbulenta, puede indicar la calma o el caos en la vida del soñador. Este sueño puede ser una invitación a explorar y confrontar sentimientos reprimidos o a buscar un equilibrio emocional.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.