Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0801 - Agua
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre
|1°
|0801
|11°
|3572
|2°
|6968
|12°
|3556
|3°
|9880
|13°
|2233
|4°
|2102
|14°
|5114
|5°
|2300
|15°
|1992
|6°
|5628
|16°
|4206
|7°
|7803
|17°
|5716
|8°
|4527
|18°
|6334
|9°
|3935
|19°
|2127
|10°
|0221
|20°
|5455
¿Qué significa soñar con Agua?
Soñar con el agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, sugiriendo que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.
Además, el tipo de agua en el sueño, ya sea tranquila o turbulenta, puede indicar la calma o el caos en la vida del soñador. Este sueño puede ser una invitación a explorar y confrontar sentimientos reprimidos o a buscar un equilibrio emocional.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.