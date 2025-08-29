Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos de HOY, viernes 29 de agosto

Descubrí si eres uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos este viernes.

Este viernes, 29 de agosto de 2025, los últimos resultados de la quiniela de Entre Ríos compartida por la agencia oficial. Los números ganadores son los siguientes:

  • A la cabeza: 0646 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Entre Ríos en la Previa

 0646 11° 0862 
 2°6426 12° 3087
 3°9688 13° 7136 
 4°0240 14° 7657 
 5°6871 15° 6817 
 6°0627 16° 2387 
 7°3344 17° 8195 
 8°7715 18° 8931 
 9°7514  19° 9917 
 10°4932 20° 0421 

¿Qué sifnifica soñar con Tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad. Este sueño a menudo refleja el crecimiento personal y la prosperidad en diferentes áreas de la vida, como las relaciones o el trabajo.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y pasiones. Si el sueño es positivo, puede indicar alegría y satisfacción, mientras que un sueño negativo podría señalar conflictos o frustraciones en la vida emocional.

