Esta es la cobertura EN VIVO de los resultados de Córdoba de esteviernes, 13 de marzo de 2026. Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores. La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan (“a la cabeza”, entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.