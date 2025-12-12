En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7108 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de diciembre

1° 7108 11° 9473 2° 8298 12° 3953 3° 2089 13° 3600 4° 4027 14° 0567 5° 8085 15° 6091 6° 7339 16° 3804 7° 0781 17° 2915 8° 4605 18° 9704 9° 9937 19° 7937 10° 0267 20° 8575

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.