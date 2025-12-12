En esta noticia
Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7108 (Incendio).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de diciembre
|1°
|7108
|11°
|9473
|2°
|8298
|12°
|3953
|3°
|2089
|13°
|3600
|4°
|4027
|14°
|0567
|5°
|8085
|15°
|6091
|6°
|7339
|16°
|3804
|7°
|0781
|17°
|2915
|8°
|4605
|18°
|9704
|9°
|9937
|19°
|7937
|10°
|0267
|20°
|8575
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.
Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.