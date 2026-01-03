En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 3 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4410 (La Leche).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 3 de enero

1° 4410 11° 8934 2° 8483 12° 1861 3° 7914 13° 5530 4° 9587 14° 1945 5° 7384 15° 8566 6° 9535 16° 5740 7° 1957 17° 3070 8° 8076 18° 2047 9° 5571 19° 5567 10° 5143 20° 3471

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.