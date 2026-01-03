En esta noticia
Este sábado, 3 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4410 (La Leche).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 3 de enero
|1°
|4410
|11°
|8934
|2°
|8483
|12°
|1861
|3°
|7914
|13°
|5530
|4°
|9587
|14°
|1945
|5°
|7384
|15°
|8566
|6°
|9535
|16°
|5740
|7°
|1957
|17°
|3070
|8°
|8076
|18°
|2047
|9°
|5571
|19°
|5567
|10°
|5143
|20°
|3471
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.