Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este miércoles.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4829 (San Pedro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre

 482911° 3337 
 2°5084 12° 2235
 3°7198 13° 9318 
 4°6870 14° 5756 
 5°6114 15° 2676 
 6°9731 16° 3557 
 7°2493 17° 1930 
 8°3954 18° 4726 
 9°8583  19° 6173 
 10°9061 20° 1439 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

