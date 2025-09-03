Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este miércoles.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4829 (San Pedro).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre
|1°
|4829
|11°
|3337
|2°
|5084
|12°
|2235
|3°
|7198
|13°
|9318
|4°
|6870
|14°
|5756
|5°
|6114
|15°
|2676
|6°
|9731
|16°
|3557
|7°
|2493
|17°
|1930
|8°
|3954
|18°
|4726
|9°
|8583
|19°
|6173
|10°
|9061
|20°
|1439
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
