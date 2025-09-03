Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4829 (San Pedro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre

1° 4829 11° 3337 2° 5084 12° 2235 3° 7198 13° 9318 4° 6870 14° 5756 5° 6114 15° 2676 6° 9731 16° 3557 7° 2493 17° 1930 8° 3954 18° 4726 9° 8583 19° 6173 10° 9061 20° 1439

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.