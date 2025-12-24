En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3306 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de diciembre

1° 3306 11° 6065 2° 0098 12° 1276 3° 3518 13° 8744 4° 7785 14° 2423 5° 1479 15° 4673 6° 2753 16° 6629 7° 0095 17° 6380 8° 1281 18° 6771 9° 0561 19° 3721 10° 6323 20° 9452

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.