Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3306 (Perro).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de diciembre
|1°
|3306
|11°
|6065
|2°
|0098
|12°
|1276
|3°
|3518
|13°
|8744
|4°
|7785
|14°
|2423
|5°
|1479
|15°
|4673
|6°
|2753
|16°
|6629
|7°
|0095
|17°
|6380
|8°
|1281
|18°
|6771
|9°
|0561
|19°
|3721
|10°
|6323
|20°
|9452
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.