Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3306 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de diciembre

 330611° 6065 
 2°0098 12° 1276
 3°3518 13° 8744 
 4°7785 14° 2423 
 5°1479 15° 4673 
 6°2753 16° 6629 
 7°0095 17° 6380 
 8°1281 18° 6771 
 9°0561 19° 3721 
 10°6323 20° 9452 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.