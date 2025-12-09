En esta noticia

Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4756 (La Caída).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre

 475611° 6598 
 2°6688 12° 3270
 3°9211 13° 6662 
 4°0685 14° 5058 
 5°7024 15° 5925 
 6°1485 16° 4655 
 7°2159 17° 2969 
 8°4343 18° 3860 
 9°4622  19° 3570 
 10°6624 20° 6446 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.