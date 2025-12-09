En esta noticia
Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4756 (La Caída).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre
|1°
|4756
|11°
|6598
|2°
|6688
|12°
|3270
|3°
|9211
|13°
|6662
|4°
|0685
|14°
|5058
|5°
|7024
|15°
|5925
|6°
|1485
|16°
|4655
|7°
|2159
|17°
|2969
|8°
|4343
|18°
|3860
|9°
|4622
|19°
|3570
|10°
|6624
|20°
|6446
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.