Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4756 (La Caída).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre

1° 4756 11° 6598 2° 6688 12° 3270 3° 9211 13° 6662 4° 0685 14° 5058 5° 7024 15° 5925 6° 1485 16° 4655 7° 2159 17° 2969 8° 4343 18° 3860 9° 4622 19° 3570 10° 6624 20° 6446

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.