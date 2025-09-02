Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9417 (Desgracia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre

1° 9417 11° 4816 2° 0965 12° 3236 3° 8506 13° 2072 4° 4435 14° 6840 5° 3448 15° 6211 6° 5040 16° 5788 7° 0624 17° 5830 8° 2445 18° 1668 9° 9839 19° 6534 10° 5241 20° 3580

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos internos o preocupaciones sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueños a menudo simboliza la ansiedad y la inseguridad, sugiriendo que el soñador enfrenta conflictos emocionales o temores que necesita abordar.



Además, estos sueños pueden ser una advertencia sobre decisiones que podrían llevar a resultados negativos. Es importante reflexionar sobre el contexto del sueño y las emociones que evoca, ya que pueden ofrecer pistas sobre aspectos de la vida que requieren atención y cambio.