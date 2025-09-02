Jugadas
Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del martes 2 de septiembre
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este martes.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9417 (Desgracia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre
|1°
|9417
|11°
|4816
|2°
|0965
|12°
|3236
|3°
|8506
|13°
|2072
|4°
|4435
|14°
|6840
|5°
|3448
|15°
|6211
|6°
|5040
|16°
|5788
|7°
|0624
|17°
|5830
|8°
|2445
|18°
|1668
|9°
|9839
|19°
|6534
|10°
|5241
|20°
|3580
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con desgracia puede reflejar miedos internos o preocupaciones sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueños a menudo simboliza la ansiedad y la inseguridad, sugiriendo que el soñador enfrenta conflictos emocionales o temores que necesita abordar.
Además, estos sueños pueden ser una advertencia sobre decisiones que podrían llevar a resultados negativos. Es importante reflexionar sobre el contexto del sueño y las emociones que evoca, ya que pueden ofrecer pistas sobre aspectos de la vida que requieren atención y cambio.
