Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9417 (Desgracia).

 941711° 4816 
 2°0965 12° 3236
 3°8506 13° 2072 
 4°4435 14° 6840 
 5°3448 15° 6211 
 6°5040 16° 5788 
 7°0624 17° 5830 
 8°2445 18° 1668 
 9°9839  19° 6534 
 10°5241 20° 3580 

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos internos o preocupaciones sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueños a menudo simboliza la ansiedad y la inseguridad, sugiriendo que el soñador enfrenta conflictos emocionales o temores que necesita abordar.

Además, estos sueños pueden ser una advertencia sobre decisiones que podrían llevar a resultados negativos. Es importante reflexionar sobre el contexto del sueño y las emociones que evoca, ya que pueden ofrecer pistas sobre aspectos de la vida que requieren atención y cambio.

