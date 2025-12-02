En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Córdoba del martes, 2 de diciembre de 2025.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te revelamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan (“a la cabeza”, entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.