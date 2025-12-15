En esta noticia

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6575 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de diciembre

 657511° 1050 
 2°5265 12° 7994
 3°8586 13° 3106 
 4°5843 14° 0828 
 5°7362 15° 3182 
 6°8053 16° 7186 
 7°5047 17° 3520 
 8°2544 18° 7110 
 9°6839  19° 6814 
 10°5764 20° 2082 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.