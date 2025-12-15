En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6575 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de diciembre

1° 6575 11° 1050 2° 5265 12° 7994 3° 8586 13° 3106 4° 5843 14° 0828 5° 7362 15° 3182 6° 8053 16° 7186 7° 5047 17° 3520 8° 2544 18° 7110 9° 6839 19° 6814 10° 5764 20° 2082

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.