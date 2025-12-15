En esta noticia
Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6575 (El Payaso).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de diciembre
|1°
|6575
|11°
|1050
|2°
|5265
|12°
|7994
|3°
|8586
|13°
|3106
|4°
|5843
|14°
|0828
|5°
|7362
|15°
|3182
|6°
|8053
|16°
|7186
|7°
|5047
|17°
|3520
|8°
|2544
|18°
|7110
|9°
|6839
|19°
|6814
|10°
|5764
|20°
|2082
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.