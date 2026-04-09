Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Córdoba del jueves, 9 de abril de 2026. Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día. La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan (“a la cabeza”, entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.