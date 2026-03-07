Este viernes, 6 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5581 (Las Flores). Inauguran un tren de alta velocidad que viajará a más de 500 km/h y unirá la capital con el interior Murió la Ley de Alquileres: a partir de ahora, todos los inquilinos que realicen esto podrán quedarse con el inmueble Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad, así como la esperanza de nuevos comienzos en la vida. Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas suelen asociarse con el amor, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador. Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.