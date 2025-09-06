Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0646 (Tomates).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 5 de septiembre

1° 0646 11° 0611 2° 7215 12° 4810 3° 7505 13° 9127 4° 6121 14° 0582 5° 3909 15° 1830 6° 6677 16° 6412 7° 2904 17° 3079 8° 8130 18° 1194 9° 0156 19° 8353 10° 8417 20° 2266

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la prosperidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.



Por otro lado, los tomates también pueden representar emociones y relaciones. Si en el sueño los tomates están frescos y vibrantes, puede indicar una conexión positiva con los demás, mientras que tomates marchitos pueden señalar conflictos o problemas en las relaciones interpersonales.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: