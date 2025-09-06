Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre
Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este viernes.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0646 (Tomates).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 5 de septiembre
|1°
|0646
|11°
|0611
|2°
|7215
|12°
|4810
|3°
|7505
|13°
|9127
|4°
|6121
|14°
|0582
|5°
|3909
|15°
|1830
|6°
|6677
|16°
|6412
|7°
|2904
|17°
|3079
|8°
|8130
|18°
|1194
|9°
|0156
|19°
|8353
|10°
|8417
|20°
|2266
¿Qué significa soñar con Tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la prosperidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.
Por otro lado, los tomates también pueden representar emociones y relaciones. Si en el sueño los tomates están frescos y vibrantes, puede indicar una conexión positiva con los demás, mientras que tomates marchitos pueden señalar conflictos o problemas en las relaciones interpersonales.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.
