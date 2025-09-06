Edición: Argentina
Información General
Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este viernes.

En esta noticia

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0646 (Tomates).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 5 de septiembre

 1°0646 11°0611 
 7215  12°4810
 3°7505  13°9127 
 6121  14°0582 
 3909  15°1830 
 6°6677  16°6412
 2904  17°3079 
 8130  18°1194 
 0156  19°8353 
 10°8417  20°2266 

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la prosperidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.

Por otro lado, los tomates también pueden representar emociones y relaciones. Si en el sueño los tomates están frescos y vibrantes, puede indicar una conexión positiva con los demás, mientras que tomates marchitos pueden señalar conflictos o problemas en las relaciones interpersonales.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.
