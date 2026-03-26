Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5517 (Desgracia). Poner vinagre en el parabrisas del auto: para qué es útil y por qué sugieren hacerlo Qué significa ordenar los billetes de menor a mayor, según la psicología Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos. Además, puede ser una manifestación de la inseguridad personal o de la sensación de estar fuera de control. Interpretar estos sueños puede ayudar a identificar áreas de la vida que necesitan atención o cambio. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.