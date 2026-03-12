Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5286 (El Humo). Tras años de espera, extienden la autopista más importante de Buenos Aires para terminar con el tráfico y los embotellamientos Ni bicarbonato ni vinagre: el método esencial para eliminar la humedad y el moho de las paredes Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud. Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejos rencores o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo en la vida del soñador. Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.