Este martes, 3 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2538 (Piedras). Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar. La dureza de las piedras también puede reflejar la resistencia o la fortaleza interna que se necesita para enfrentar estos desafíos. Además, las piedras en los sueños pueden estar asociadas con la estabilidad y la permanencia. Pueden indicar la necesidad de construir una base sólida en la vida, ya sea en relaciones, trabajo o proyectos personales. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad y la firmeza en el camino hacia el crecimiento personal. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.