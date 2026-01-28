En esta noticia ¿Qué significa soñar con El Peine?

Este martes, 27 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1427 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 27 de enero

1° 1427 11° 9145 2° 2242 12° 3999 3° 1587 13° 1428 4° 3739 14° 3642 5° 0108 15° 3389 6° 3121 16° 0256 7° 7986 17° 3880 8° 1612 18° 5670 9° 0770 19° 5286 10° 5761 20° 1106

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y alisar el cabello, puede reflejar el deseo de resolver problemas o situaciones complicadas que generan estrés.

Además, el peine en los sueños puede representar la autoimagen y la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Puede indicar que el soñador está buscando mejorar su apariencia o su autoestima, sugiriendo un enfoque en la belleza y la presentación personal.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.