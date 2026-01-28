En esta noticia
Este martes, 27 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1427 (El Peine).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 27 de enero
|1°
|1427
|11°
|9145
|2°
|2242
|12°
|3999
|3°
|1587
|13°
|1428
|4°
|3739
|14°
|3642
|5°
|0108
|15°
|3389
|6°
|3121
|16°
|0256
|7°
|7986
|17°
|3880
|8°
|1612
|18°
|5670
|9°
|0770
|19°
|5286
|10°
|5761
|20°
|1106
¿Qué significa soñar con El Peine?
Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y alisar el cabello, puede reflejar el deseo de resolver problemas o situaciones complicadas que generan estrés.
Además, el peine en los sueños puede representar la autoimagen y la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Puede indicar que el soñador está buscando mejorar su apariencia o su autoestima, sugiriendo un enfoque en la belleza y la presentación personal.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.