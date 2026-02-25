Este martes, 24 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5786 (El Humo). Más veloz que un avión: pondrán en marcha un tren que alcanzará los 1000 km/h y viajaría de Buenos Aires a Brasil en menos de una hora Adiós a la aspiradora robot: así es el nuevo electrodoméstico que limpia la basura de toda tu casa sin esforzarte Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud. Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o creencias que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro. Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.