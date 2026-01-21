Este martes, 20 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8076 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 20 de enero

1° 8076 11° 6111 2° 9116 12° 8757 3° 4629 13° 3492 4° 3816 14° 1273 5° 5542 15° 9189 6° 4058 16° 2177 7° 4599 17° 1314 8° 9882 18° 3615 9° 0809 19° 4993 10° 0097 20° 4125

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren una respuesta enérgica y decidida.

Además, las llamas también pueden representar transformación y purificación. En este contexto, el sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades en la vida.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.