Este martes, 20 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8076 (Las Llamas).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 20 de enero
|1°
|8076
|11°
|6111
|2°
|9116
|12°
|8757
|3°
|4629
|13°
|3492
|4°
|3816
|14°
|1273
|5°
|5542
|15°
|9189
|6°
|4058
|16°
|2177
|7°
|4599
|17°
|1314
|8°
|9882
|18°
|3615
|9°
|0809
|19°
|4993
|10°
|0097
|20°
|4125
Adiós a la deuda con tarjeta de crédito: desde enero 2026, dejarán de tener validez y no deberán abonarse
Mezclar hojas de laurel con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan
¿Qué significa soñar con Las Llamas?
Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren una respuesta enérgica y decidida.
Además, las llamas también pueden representar transformación y purificación. En este contexto, el sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades en la vida.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.