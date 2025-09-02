Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2823 (Cocinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de septiembre

1° 2823 11° 7165 2° 9639 12° 6001 3° 5522 13° 4006 4° 0263 14° 5575 5° 8647 15° 4157 6° 8944 16° 5253 7° 2897 17° 5308 8° 0239 18° 6967 9° 2089 19° 3559 10° 0730 20° 7506

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales y en la vida emocional. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se está "cocinando" en el ámbito personal y a cómo se manejan las interacciones con los demás.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.