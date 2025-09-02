Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este lunes.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2823 (Cocinero).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de septiembre
|1°
|2823
|11°
|7165
|2°
|9639
|12°
|6001
|3°
|5522
|13°
|4006
|4°
|0263
|14°
|5575
|5°
|8647
|15°
|4157
|6°
|8944
|16°
|5253
|7°
|2897
|17°
|5308
|8°
|0239
|18°
|6967
|9°
|2089
|19°
|3559
|10°
|0730
|20°
|7506
¿Qué significa soñar con Cocinero?
Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.
Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales y en la vida emocional. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se está "cocinando" en el ámbito personal y a cómo se manejan las interacciones con los demás.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.
