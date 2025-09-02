Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este lunes.

En esta noticia

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2823 (Cocinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de septiembre

 1°2823 11°7165 
 9639  12°6001
 3°5522  13°4006 
 0263  14°5575 
 8647  15°4157 
 6°8944  16°5253
 2897  17°5308 
 0239  18°6967 
 2089  19°3559 
 10°0730  20°7506 

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales y en la vida emocional. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se está "cocinando" en el ámbito personal y a cómo se manejan las interacciones con los demás.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá