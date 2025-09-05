Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4417 (Desgracia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 4 de septiembre

1° 4417 11° 2218 2° 6228 12° 3699 3° 0216 13° 7088 4° 7707 14° 6513 5° 5578 15° 6177 6° 8739 16° 8649 7° 8039 17° 5257 8° 8946 18° 6396 9° 0194 19° 9177 10° 3028 20° 4695

¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la mente subconsciente que intenta procesar eventos traumáticos o estresantes. En este sentido, soñar con desgracia puede servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: