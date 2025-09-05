Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Montevideo este jueves.
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4417 (Desgracia).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 4 de septiembre
|1°
|4417
|11°
|2218
|2°
|6228
|12°
|3699
|3°
|0216
|13°
|7088
|4°
|7707
|14°
|6513
|5°
|5578
|15°
|6177
|6°
|8739
|16°
|8649
|7°
|8039
|17°
|5257
|8°
|8946
|18°
|6396
|9°
|0194
|19°
|9177
|10°
|3028
|20°
|4695
¿Qué significa soñar con Desgracia?
Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.
Además, puede ser una manifestación de la mente subconsciente que intenta procesar eventos traumáticos o estresantes. En este sentido, soñar con desgracia puede servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.
