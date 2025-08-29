Edición: Argentina
Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del jueves 28 de agosto

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este jueves.

Este jueves, 28 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2310 (La Leche).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 28 de agosto

 1°2310 11°1000 
 5601  12°4421
 3°6789  13°3427 
 5723  14°3822 
 6360  15°8771 
 6°6962  16°3112
 9513  17°1007 
 7847  18°2204 
 5036  19°8918 
 10°6647  20°7454 

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional en la vida del soñador, así como la búsqueda de seguridad y bienestar.

Además, La Leche en los sueños puede representar la fertilidad y la creatividad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos, sugiriendo un período de crecimiento personal y desarrollo en diversas áreas de la vida.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.

