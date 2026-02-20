Este jueves, 19 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5872 (Sorpresa). El tren más veloz del mundo se prepara para su primer recorrido: viaja a 450 km/h y es el orgullo de un país Inaugurarán el primer tren bala en Sudamérica: alcanza velocidades de 350 km/h y será el más rápido de la región Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas y a menudo reflejan la necesidad de adaptarse a cambios o situaciones imprevistas. Además, este tipo de sueño puede indicar que el soñador está listo para recibir nuevas oportunidades o experiencias. La sorpresa en los sueños también puede ser un llamado a explorar lo desconocido y a abrirse a nuevas posibilidades. El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar. Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a créditos. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.