Este jueves, 12 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4321 (Mujer). Tirar sal en el inodoro: por qué hay que hacerlo y cada cuánto El Gobierno decretó dos feriados consecutivos y habrá un doble fin de semana largo Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y las emociones. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar la relación del soñador con figuras femeninas en su vida o representar cualidades que se asocian con lo femenino, como la creatividad y la empatía. Además, el significado de soñar con una mujer puede variar según la personalidad del soñador y sus experiencias. Si la mujer en el sueño es conocida, puede indicar sentimientos o pensamientos no resueltos hacia ella, mientras que una mujer desconocida puede representar nuevas oportunidades o aspectos de uno mismo que están emergiendo. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.