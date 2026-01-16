Este viernes, 16 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8165 (El Cazador).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 16 de enero

1° 8165 11° 7755 2° 6613 12° 9814 3° 5818 13° 9694 4° 7095 14° 4734 5° 4853 15° 8959 6° 6399 16° 4713 7° 2796 17° 6780 8° 9435 18° 9567 9° 8464 19° 5615 10° 4322 20° 4629

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: