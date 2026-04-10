Este viernes, 10 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9598 (Lavandera). Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles en tu vida. Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Puede ser un recordatorio de que los esfuerzos que realizas para mantener tu vida en orden y armonía están siendo reconocidos y valorados. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.